Météo en France : faut-il s'attendre à une canicule ces prochains jours ?

Météo France prévoit des températures élevées pour ce week-end : 15 départements de l'Est et du Sud-Est ont été placés ce samedi 8 juillet en vigilance jaune canicule. Il va commencer à faire très chaud notamment sur une large moitié Est, une chaleur qui va aller de l'Alsace et de la Lorraine jusqu'à la Méditerranée. Conséquence, la France risque de connaître mardi 11 ou mercredi 12 juillet la première canicule de l'été.

Ce terme correspond à des seuils de températures et de durées clairement définis. Il s'agit d'un épisode de trois jours consécutifs avec des températures au-delà de 20°C la nuit et au-delà de 30°C la plupart du temps en journée. Les seuils de canicule peuvent aussi varier en fonction de la zone géographique.



Pour se protéger de la chaleur, il est recommandé de porter des casquettes et des chapeaux. Il faut également boire régulièrement même si vous n'avez pas soif. Les activités qui nécessitent trop d'efforts sont à proscrire. Par ailleurs, entre 11h et 21h, il est conseillé de rester au frais, sans oublier de fermer les fenêtres et les volets dès le réveil. Pour se rafraîchir de temps en temps, n'hésitez pas à prendre des douches fraiches, à utiliser des gants de toilettes humides et des brumisateurs.

Il est enfin primordial de prendre des nouvelles des personnes vulnérables, âgées et de s'assurer qu'elles s'hydratent suffisamment.

