Pourquoi le hérisson est un formidable pesticide naturel

Ces hérissons ont tous été blessés, par une tondeuse, par des voitures, puis soignés au Centre de soins pour la faune sauvage de Boissy-Fresnois dans l'Oise. Ils vont désormais assister les jardiniers du château de Chantilly. D'autres les rejoindront dans le cadre d'une convention signée avec le Centre de soin de la faune sauvage de l'Oise. Car le hérisson est un excellent chasseur de limaces, de sauterelles, de criquets, d'escargots, de hannetons, de mille-pattes ou encore de charançons.

Ce petit mammifère joue un rôle crucial dans la biodiversité et, par son régime alimentaire et son mode de vie, aide à préserver l'équilibre des espaces verts. Il est même capable de s'attaquer aux vipères. Il permet ainsi aux jardiniers de protéger leur parterre ou leur potager de manière naturelle et écologique.

L’idée est aussi de redonner une nouvelle chance de vie paisible dans un espace protégé à ces animaux qui ont été blessés, ou dont l’habitat a été détruit. Il n'existe pas de chiffres précis en France. Mais en Grande-Bretagne, une étude a démontré que près de 95 % des hérissons ont disparu en l’espace de 60 ans, passant de 30 millions dans les années 1950 à moins d'un million aujourd’hui. Depuis l’an 2000, leur population aurait baissé de 30 à 75%, selon les zones étudiées.





Malgré ses 6.000 piquants, une espèce vulnérable

Présent sur la planète à l'époque des dinosaures, le hérisson est à son tour mis en danger en raison de l'usage intensif des pesticides, de l'artificialisation des sols et de la circulation routière : 1,8 million seraient écrasés chaque année en France. Et malgré les 6.000 piquants qu'il a sur le dos, l'animal est donc vulnérable. Il est protégé... et visiblement adoré des Français : une pétition adressée à Emmanuel Macron pour sauver les hérissons a déjà réuni 271.000 signatures.