Météo : pourquoi une nouvelle vague de chaleur arrive jeudi

publié le 05/08/2020 à 15:42

L'épisode caniculaire de jeudi s'annonce plus important que celui vécu vendredi dernier. Météo France prévoit des fortes chaleurs à partir de jeudi après-midi, "sur la France, débutant sur la basse vallée du Rhône, le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la région parisienne, avec des températures maximales comprises entre 34 et 37 degrés".

L'organisme annonce des maximales pouvant localement atteindre les 38 à 40 degrés. Cet épisode de canicule, qui s'annonce plus durable que l'épisode de la semaine précédente, devrait durer jusqu'au début de la semaine prochaine, selon la Chaîne Météo. De telles chaleurs s'expliquent par "une dorsale anticyclonique" qui s’établit entre les Açores et les pays Scandinaves explique encore le site spécialisé.

Selon la Chaîne Météo, c'est vendredi qui sera particulièrement chaud à l'échelle nationale, puisque "l’air brûlant remontant directement du Sahara atteindra les régions au nord de la Seine".

L'épisode est considéré comme "caniculaire", en raison des fortes températures qui se maintiendront la nuit. Météo France vous conseille de boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes et de vous rafraîchir plusieurs fois par jour.

🌡️#Forteschaleurs



▶️ A partir de jeudi après-midi, un épisode de fortes chaleurs se met en place sur la France, débutant sur la basse vallée du Rhône, le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la région parisienne, avec des T°C max. comprises entre entre 34 et 37 degrés.

