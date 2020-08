Sécurité routière : les astuces pour éviter l'endormissement au volant

publié le 01/08/2020 à 12:02

Beaucoup de monde est attendu sur les routes de France ce samedi 1er août. Attention aux autres véhicules mais aussi à votre fatigue au volant. Dormir ou conduire il faut choisir. La prévention routière rappelle qu'il est important de respecter les temps de pause pour éviter de s'endormir au volant.

Le sommeil est très insidieux. On pense tous pouvoir résister or c'est imparable selon Christophe Ramond de la prévention routière : "Ceux qui ont eu un accident vous le diront tous, ils ne se sont rendus compte de rien quand ils se sont endormis. Et donc ils se sont retrouvés dans le décor ou pour les plus chanceux au moment où ils allaient sortir de la route. Lorsqu'on s'endort vraiment ça ne prévient pas et quand on s'en aperçoit c'est trop tard".

Seule solution : s'arrêter et faire une petite sieste, même de 10 minutes, cela suffit pour recharger les batteries. Attention aux fausses solutions comme la café "qui rehausse un peu la vigilance mais disparaît aussitôt que le produit est consommé par le corps", rappelle Christophe Ramond.

Enfin, autre astuce : manger léger, éviter l'andouillette frites et le pâté à midi. Après le déjeuner, on entre en pleine phase de digestion et si le repas est trop lourd, la vigilance peu baisser jusqu'à 25%. L'endormissement sur l'autoroute représente un tiers des accidents mortels.