Vague de chaleur : à quoi faut-il s'attendre à partir de mercredi ?

publié le 04/08/2020 à 15:03

Tandis que l'Hexagone vient tout juste de sortir d'un épisode caniculaire, c'est une nouvelle vague de chaleur qui va s'abattre sur le pays dès le mercredi 5 août. Celle-ci sera "moins intense mais plus durable que la précédente", prévient Météo France.

En effet, la semaine passée 13 départements avaient été placés en vigilance orange canicule (l'Ain, la Loire, la Haute-Loire, la Saône-et-Loire, le Doubs, le Jura, la Côte-d'Or, le Rhône, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie). Météo France avait définitivement levé l'alerte canicule ce dimanche 2 août, mais c'était sans compter l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur.

Les prochains jours seront chauds, très chauds, avec des maximales qui atteindront par endroits les 40 degrés. Si dès ce mercredi 5 les températures vont augmenter, la vague de chaleur s'imposera réellement à partir de jeudi dans la quasi-totalité du territoire, expliquent les météorologues.

Une fin de semaine caniculaire

Dès demain les températures grimperont jusqu'à 27° C à Lille, 31° C à Montpellier ou encore 29° C dans la capitale. Jeudi cela s'intensifiera encore avec "des pointes jusqu'à 38° C déjà possibles dans le Sud-Ouest", précise Météo France.

Le site de prévision a déjà annoncé que "les journées de vendredi et de samedi devraient être caniculaires sur l'ensemble du pays, avec des minimales très élevées, de l'ordre d'une vingtaine de degrés, et des maximales de 34 à 39° C localement 40° C l'après-midi". Avec le réchauffement de la planète, le symbolique 40° si rare avant, pourrait bien devenir la "nouvelle norme" des vagues de chaleur en France.