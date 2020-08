États-Unis : la tempête Isaias fait au moins quatre morts

Une rue de New York après le passage de la tempête Isaias le 4 août 2020 Crédits : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

Une voiture sous un arbre tombé après la tempête Isaias le 4 août 2020 à New York Crédits : SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

La tempête Isaias s'abat sur New York le 4 août 2020 Crédits : Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Date :

publié le 05/08/2020 à 12:56

La tempête Isaias vient de terminer son passage meurtrier à travers les États-Unis. Après avoir frappé la côte ouest le week-end dernier, c'est New York qui a été touchée ce mardi 4 août. Au moins quatre personnes sont mortes dans le pays, et des millions de personnes étaient sans électricité ce mercredi 5 août au matin.

Deux personnes sont mortes dans la destruction de leur maison mobile en Caroline du Nord (côte Est) par une tornade, a rapporté le gouverneur de l'État, Roy Cooper. Les deux autres victimes ont péri dans leur voiture, écrasée par un arbre, l'une à New York, l'autre dans le Maryland.

La Caroline du Nord a été le premier État touché dans la nuit de lundi à mardi. Les vents atteignaient une vitesse de 140 km/h. L'ouragan Isaias était classé en catégorie 1 sur 5. Elle s'est affaiblie mardi en se dirigeant vers le sud-est du Canada.

Près de trois millions de personnes restaient privées d'électricité dans plusieurs zones, selon les fournisseurs, avec des coupures touchant notamment le New Jersey et New York. Au moins 78 vols ont été annulés à l'aéroport de LaGuardia et 55 à l'aéroport Kennedy. Des services de ferry, de train et certaines portions aériennes du métro ont été fermés.