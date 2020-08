publié le 05/08/2020 à 08:12

Près de 2.700 personnes ont été évacuées hier soir dans les Bouches-du-Rhône à cause des incendies près de Marseille. Il s'agit surtout de touristes qui se trouvaient dans des campings de Martigues, de Sausset-les-Pins également.

Le feu est gigantesque : plus de 1.000 hectares ont déjà été ravagés dans cette zone, sachant que le Mistral soufflait très fort hier et que plusieurs départs de feux ont été simultanés. Ce matin, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé. 1.200 pompiers sont à pied-d'oeuvre. Le lieutenant Néliasse en fait partie.

"Plus 1 010 hectares" de végétation "ont été brûlés" mais "le vent est tombé donc c'est une bonne nouvelle", explique le lieutenant. "Les avions vont nous aider pour travailler dans des endroits très inaccessibles, avec l'appui des hélicoptères bombardiers d'eau", explique-t-il. Le lieutenant Néliasse ajoute que la principale difficulté, "c'est le relief qui est compliqué car il manque des pistes". "On a des véhicules pour faire des pistes et avoir accès à toutes les zones et les traiter convenablement", a-t-il détaillé.

Les incendies à Marseille, le 4 août 2020 Crédit : Hugo Amelin

