Fortes chaleurs : 5 conseils alimentaires pour mieux dormir

publié le 01/08/2020 à 18:30

La France va connaître plusieurs jours de fortes chaleurs. Et lorsque la température monte, difficile de passer des nuits tranquilles. Pourtant, il est possible d'optimiser son sommeil naturellement : il faut pour cela améliorer son alimentation.

Et ce n'est pas suffisant, pour avoir des résultats efficaces, de faire des dîners légers, voire de ne pas dîner du tout. Si vous voulez vraiment améliorer votre sommeil, tous vos repas doivent être pensés à cette fin. Une bonne nuit se prépare dès le petit-déjeuner.

D'ailleurs, au-delà de leur contenu, les repas sont de vrais rendez-vous pour votre corps. Ils sont très importants dans le calage de votre horloge biologique. Manger ne permet pas seulement d'avoir de l'énergie quelques heures. Cela oriente le niveau d'activité de votre corps à chaque moment de la journée.

1. Prendre un petit-déjeuner consistant et équilibré

Pour le petit-déjeuner, il faut privilégier une alimentation consistante et équilibrée. Vous pouvez consommer des laitages, des fruits (frais plutôt qu'en jus, qui sont souvent très sucrés), des céréales (attention là aussi à leur forte teneur en sucre lorsqu'ils sont ultratransformés) et même des protéines (œufs, viande...). Évitez les sucres rapides, qui donnent un "coup de fouet" énergétique immédiat, mais provoquent ensuite des coups de barre.

2. Beaucoup de légumes au déjeuner, et un peu de viande

Pour le déjeuner, on fuit aussi les sucres rapides. Ils vous feront somnoler l'après-midi et vont altérer votre sommeil. On préfère le midi des légumes et des fruits. Pour les protéines, il faut en consommer, c'est bon à la santé, mais en quantité raisonnable.

3. Un goûter léger

Vers 17 heures, optez pour un goûter léger, en préférant un fruit à des biscuits bourrés de sucre. On arrête aussi les boissons énergisantes, les boissons ultra-sucrées, le thé ou le café. On préfère l'eau, ou, à la limite, la tisane.

4. Des féculents et sucres lents au dîner

Pour préparer un bon sommeil, il faut faire des réserves d'énergie. Lentilles, pommes de terre, pâtes ou riz (complet si possible) sont vos alliés. Les sucres lents qu'ils contiennent vous fourniront l'énergie dont vous aurez besoin tout au long de la nuit. Évitez le pain et le fromage.

5. Fuyez l'alcool toute la journée, surtout le soir

Enfin, l'alcool est l'ennemi de votre sommeil, toute la journée, mais surtout le soir. Déjà parce qu'il assomme, provoque de la somnolence, et altère donc le sommeil. Si vous en buvez le soir, l'alcool va vous empêcher de dormir. Le réveil sera difficile, vous aurez envie de dévorer beaucoup de sucres rapides, et donc de préparer une matinée de somnolence. C'est un cercle vicieux.