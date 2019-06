publié le 25/06/2019 à 13:38

Après l'annonce d'un nouveau plan de circulation différenciée ce lundi 24 juin, le gouvernement veut agir plus efficacement contre les pics de pollution à Paris. Logiquement, les nouvelles mesures devraient apporter des résultats positifs puisqu'auparavant, le préfet mettait trois ou quatre jours avant de se décider et entre temps la pollution s'accumulait.

Désormais, la source est réduite dans l'immédiat grâce notamment à l'interdiction de circulation des vignettes numéro 3, qui représentent un tiers de la pollution. Seuls les véhicules aux vignettes 0 à 2 seront donc désormais autorisés à se déplace en cas de pic de pollution.

Si ce plan est respecté à la lettre, les émissions de polluants vont baisser de 60%. Cela ne veut néanmoins pas dire que la pollution va autant baisser puisque l'ozone, le polluant issu de cet épisode caniculaire, vient d'une réaction chimique avec le soleil et Air Paris est incapable de chiffrer l'impact réel.

Société - Le brevet 2019 restera donc dans les annales. Reporté à lundi et mardi prochain pour cause de canicule, le ministère promet qu'en cas d’empêchements majeurs, ils pourront le repasser les 16 et 17 septembre.

Faits divers - Les recherches ont repris ce matin à Nantes sur les quai de la Loire pour tenter de retrouver ce jeune homme de 24 ans porté disparu depuis la fête de la musique. Une enquête de l'inspection générale de la police a d'ailleurs été ouverte puisque 14 personnes sont tombées à l'eau.



International - La Chine appelle à son tour les États Unis et l'Iran à "garder leur sang froid et leur retenue". Les Américains ont pris des sanctions financières contre les hommes forts du régime de Téhéran, à commencer par le guide suprême.