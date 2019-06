Canicule : "La situation est sans doute plus dure qu'en 2003", dit François de Rugy

publié le 25/06/2019 à 14:50

53 départements du centre et de l'est de la France ont été placés lundi 24 juin en vigilance orange par Météo France. La canicule s'abat sur la France. Et elle transforme nos villes en îlot de chaleur, ce qui favorise la pollution. "Un certain nombre de polluants comme l'ozone se forme sous l'effet de la chaleur", confirme François de Rugy.

Aux grands maux les grands remèdes : la circulation différenciée sera déclenchée de manière beaucoup plus rapide, notamment en région parisienne. "La circulation différenciée sera dorénavant déclenchée dès qu'il y aura 2 jours consécutifs où le seuil d'information sera atteint et un seul jour où le seuil d'alerte sera atteint" déclare le ministre de l'Écologie. Selon ses propos, il est possible que, ce mardi 25 juin, le seuil d'alerte soit atteint en région parisienne.

Si c'est le cas, "seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 pourront circuler" précise-t-il, "ce qui conduira à empêcher la circulation d'environ un tiers des véhicules les plus polluants".

"La situation est exceptionnelle"

Pour les concernés, le ministre conseille des alternatives : "ils peuvent faire du covoiturage et il y a les transports en commun à tarifs réduits", en rappelant que "ce sont des mesures exceptionnelles car la situation est exceptionnelle".

En effet, pour François de Rugy, "nous sommes dans une situation de canicule qui est sans doute plus dure que celle de 2003 où il a été analysé qu'un certain nombre de décès prématurés sont intervenus à cause de l'exposition des plus fragiles à l'ozone".

La circulation différenciée pourra s'appliquer dans d'autres villes que Paris. Dans la capitale, l'annonce sera faite une fois rendu public le constat des organismes de mesure de la qualité de l'air, dans l'après-midi.