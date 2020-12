publié le 06/12/2020 à 10:30

Alors que Spotify régale ses abonnés en dévoilant leurs artistes préférés de 2020, TikTok dévoile son classement des 10 plats les plus regardés de son réseau.

Le réseau social a en effet publié dans un communiqué ses vidéos les plus populaires de l'année 2020 selon plusieurs catégories, dont les influenceurs et les influenceuses de l'année. Le record d'abonnés est détenu par Charli D'Amelio qui en possède 100 millions, à 16 ans.

TikTok sert aussi à réaliser des recettes en soixante secondes pour distiller bons conseils, recettes gourmandes et colorées aux abonnés. Si on ne retrouve pas la fabrication du pain qui a explosé en France pendant le premier confinement en mars dernier, force est de constater que les abonnés TikTok se régalent de pancakes, banana bread ou encore des réactions du chef Britannique Gordon Ramsay connu pour ses accès de colère face à la "malbouffe". Découvrons ainsi les 10 recettes les plus populaires de 2020 sur TikTok.

1. Mini pancakes céréales à la fraise

L'influenceuse et cheffe vietnamienne My Nguyen a fait exploser son compte TikTok avec sa recette de mini pancakes que vous plongez dans du lait, comme des céréales, si vous le souhaitez. La vidéo a dépassé le million de vues depuis sa publication en mai dernier. Il vous suffit de mélanger les mini pancakes avec de la poudre de lait de fraise.



2. Le Café viennois

Boisson incontournable du matin dans beaucoup de foyers, le café se pare de crème chantilly sur TikTok. Mais la recette proposée par coffeebae97 qui a atteint les plus de 3 millions de vues mélange en réalité le café glacé et le café viennois, puisque vous devez d'abord mettre la crème chantilly dans votre tasse, puis les glaçons, le café et le lait avant de tout mélanger.

3. Le banana bread

Gâteau incontournable du goûter, facile et pas cher à réaliser chez soi, quel que soit son niveau de cuisine, le banana bread est donc la troisième tendance food de l'année sur TikTok. La cheffe et auteure Shereen Pavlides a impressionné plus de 2 millions d'abonnés avec sa recette de banana bread, réalisée avec des bananes bien mûres.

4. Des techniques de barbecue

Pas de recette ici, mais des conseils pour réaliser des barbecues succulents sans se prendre la tête. La vidéo la plus populaire dans cette thématique montre comment retirer un os d'un bon morceau de viande, sans avoir besoin de couteau.

5. Des mini donuts

Là encore, une douceur sucrée très populaire aux États-Unis. La version miniature du donut a fait saliver des millions d'abonnés de TikTok et vous donne l'impression de déguster des mets d'un jeu de poupées ou de Playmobil. Le tout arrosé de chocolat, saupoudré de sucre ou encore de vermicelles de couleurs.

6. Les réactions de Gordon Ramsay

Gordon Ramsay est une personnalité populaire sur TikTok avec plus de 15 millions d'abonnés. Les utilisateurs et les utilisatrices du réseau social superposent ses commentaires acerbes sur certaines recettes réalisées par des amateurs. Mais, en août dernier, le chef britannique à la renommée mondiale a créé un buzz en réprimant sa fille Holly qui n'avait pas bien fait cuire les pommes de terre dans une de ses recettes.

7. Poivrons crus tartiné de fromage frais et de poivre

C'est un en-cas qui ne nécessite aucune cuisson et qui pourrait en surprendre plus d'un. Il vous suffit de laver et vider un poivron cru et de le tartiner de fromage frais en ajoutant du poivre et des tranches de pepperoni. Une recette de Janelle Rohner qui a prouvé à ses millions d'abonnés qu'on peut réaliser un sandwich sans pain.

8. Un gâteau à la crème glacée

Dylan Lemay, glacier depuis plusieurs années est devenu une star de TikTok en dévoilant sa préparation d'un gâteau d'anniversaire très spécial. Le jeune homme ajoute au moelleux du gâteau, de la crème glacée, des pépites de chocolats, du beurre de cacahuète et du chocolat fondu. Du sucre, du sucre et encore du sucre dont le visuel nous fait de l'oeil et donne, avouons-le, un peu faim.

9. Du chocolat à partir d'une fève de cacao

Faites votre chocolat maison à partir d'une fève de cacao, c'est ce que propose Nick Digiovanni, 24 ans et finaliste de l'émission Master Chef aux États-Unis. Toutes les étapes de la création du chocolat sont présentées en soixante secondes. Une belle performance.



10. Une pâte à tartiner aux noisettes

14 millions de TikTokeurs ont regardé l'influenceur Joshua Weissman réaliser une pâte à tartiner aux noisettes en soixante secondes. De quoi donner des idées à certains et certaines qui veulent changer leur pot de Nutella par exemple, en pot de crème noisettes maison pour des tartines de qualité.