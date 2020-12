Les astuces de Cyril Lignac pour une pintade de Noël à tomber

JOSE NICOLAS / ONLY FRANCE / Only France via AFP

Crédit Image : JOSE NICOLAS / ONLY FRANCE / Only France via AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 03:15 | Date : 02/12/2020

publié le 02/12/2020 à 11:16

Plutôt dinde, pintade ou chapon sur votre table de Noël ? Cyril Lignac une préférence pour la pintade, une volaille plus petite et plus fine en bouche. Ceux qui souhaiteraient déguster un chapon devront faire preuve de plus de patience en cuisine : cette belle pièce demande beaucoup de temps de cuisson.

Pour préparer une pintade aux marrons pour quatre personnes, privilégier une viande de deux bons kilos. Faire ensuite revenir de l'échalote dans de l'huile d'olive, et déglacer avec un peu de vin. Dans une cocotte, faire revenir la garniture aromatique. Puis, mélanger les abats de la pintade avec de la chapelure et des pignons de pin. Ajouter les marrons et fourrer la dinde. Le chef vous conseille de mettre des morceaux de pain à l'intérieur pour que le jus de la viande coule dessus.

Une fois que votre pintade est prête à être cuite, la disposer dans la cocotte avec de l'ail, un peu de vin et du bouillon de volaille pour que la viande ne sèche pas. Laisser cuire à couvert et à feu doux pendant une heure, le temps que cela mijote. La garniture aromatique va permettre d'avoir tous les arômes et le bouillon d'avoir l'humidité. La cuisson se termine enfin au four, pendant vingt minutes.

Pour accompagner cette viande, une simple mais incontournable purée de pommes de terre est de mise. Les gourmands pourront l'agrémenter de truffes.