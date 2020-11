publié le 23/11/2020 à 20:53

La star de TikTok n'est pas celle que vous croyez. Comme le révèle le média américain Cnet, c'est la jeune Charli d'Amelio, 16 ans, originaire du Connecticut qui est la reine du réseau social avec 100,4 millions d'abonnés. Un record sur TikTok.

Comme le précise Cnet, Charli d'Amelio avait déjà été repérée par le média américain Forbes en août dernier, comme faisant partie des 7 TikTokeurs et TikTokeuses les mieux rémunérés. À cette époque, la jeune femme qui a démarré sur le réseau social en juin 2019, affiche un salaire de 4 millions de dollars grâce à ses contenus. Sa grande soeur Dixie d'Amelio, est aussi une influenceuse de TikTok avec 2,9 millions de dollars et 44,5 millions de fans.

Charli d'Amelio est devenue une influenceuse de TikTok grâce à ses vidéos de danses, dont la plupart sont devenues très populaires pendant l'été et automne derniers. Ce succès sur TikTok offre un tremplin à Charli d'Amelio qui quitte alors son Connecticut natal pour s'installer à Los Angeles. Elle est d'ailleurs invitée sur le talk-show américain The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, en mars dernier, où elle exécute, entre autres les célèbres pas de danse que l'on peut voir sur TikTok. Parmi ses vidéos les plus célèbres, elle révèle que ses danses sur Say So de Doja Cat et The Git Up de Blanco Brown, ont été ses plus vues sur le réseau social.

> Charli D'Amelio Teaches a Dad 8 TikTok Dances

Une business woman connectée

La carrière de Charli d'Amelio est à l'image du "american dream". Elle a débuté en se filmant en train de danser sur des sons populaires dans sa chambre, avant de devenir une véritable star aux millions de dollars. Pêle-mêle, Charli d'Amelio est apparue dans une pub diffusée pendant la finale du Super Bowl, événement le plus regardé à la télévision américaine, une boisson de la chaîne américaine Dunkin Donuts a nommé une de ses boissons à son nom et elle a pu faire une apparition dans le clip Pa Ti, de son idole Jennifer Lopez.

> Jennifer Lopez, Maluma - Pa Ti (Official Video)

Charli d'Amelio prépare aussi la sortie de son livre retraçant son parcours et sa vie : Essentially Charli : The Ultimate Guide to Keeping It Real, dont la sortie est prévue en décembre prochain. Avec sa soeur Dixie, elle est aussi mannequin pour la marque Hollister, et a sorti sa propre ligne de cosmétique.



"C’est précisément parce qu'elle est une fille abordable et comme tout le monde qu'elle a du succès", explique Zoe Glatt, anthropologue numérique et chercheuse féministe intersectionnelle critique à la London School of Economics à Cnet. "Avec son ambiance de 'fille d’à côté' (girl next door, la fille qui pourrait être votre voisine, ndlr), elle incarne la personnalité idéale pour un TikToker : pertinente, authentique, normativement attrayante, jeune, amusante et sans controverse", poursuit-elle.