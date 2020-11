publié le 26/11/2020 à 18:07

Nettoyage, rangement, cuisine : la crise sanitaire a poussé la population à rester chez soi et les tâches ménagères sont donc devenues davantage nécessaires et fréquentes. Si chacun contribue à ses repas et coups d'aspirateurs supplémentaires, le travail n'est pas équitablement réparti, selon un rapport publié par l'Organisation des nations unies (ONU).

60% des femmes interrogées à travers le monde ont affirmé avoir augmenté leur temps consacré aux tâches ménagères depuis le début de la pandémie, contre 54% des hommes. La différence est plus nette lorsque l'on observe des comportements spécifiques : par exemple, 45% des femmes disent passer plus de temps à faire le ménage, contre 35% d'hommes, et 32% affirment cuisiner davantage, pour 18% d'hommes.

Avec des cours de plus en plus souvent en distanciel, la garde d'enfants exige elle aussi de plus en plus de temps. Depuis le début de la pandémie, les femmes rapportent s'occuper d'enfants à peu près 31h par semaine. Pour les hommes, cela s'élève à 20h seulement.

Cette inégalité est présente en France, où les mères disent passer 29h de la semaine à effectuer de la garde d'enfants, et les hommes 19h.

Plus de femmes quittent le marché du travail

L'ONU note également que la pandémie a poussé un plus grand nombre de femmes (28 millions) que d'hommes (24 millions) à quitter entièrement le marché du travail, dans 55 pays aux revenus moyens ou élevés à travers le monde.

Une précédente étude de l'organisation faisait soulevait déjà que les conséquences économiques de la Covid-19 atteindraient plus durement les femmes : "d'ici la fin de l'année, le nombre choquant de 13% des femmes et filles du monde, 469 millions de personnes, vivront dans l'extrême pauvreté".