publié le 30/12/2020 à 17:27

Pour ceux qui aiment les sports d'hiver, il va falloir être patient avant une reprise normale des stations de ski françaises. Une réouverture des remontées mécaniques était envisagée le 7 janvier au lieu du fameux 20 janvier initialement annoncé. Là aussi, l'horizon s'obscurcit.

En effet, le ministre de la Santé estime que les autorités ont besoin de voir l'effet de Noël et du Nouvel An sur l'épidémie en ayant une semaine de recul pour prendre une décision. Par exemple, les Hautes-Alpes et le Jura figurent dans la liste des 20 départements les plus touchés par le virus. Là encore, il pourrait y avoir aussi des différences selon les territoires.

Mais la saison des sports d'hiver est déjà très largement amputée car les vacances de Noël représentent un quart des 10 milliards d'euros du chiffre d'affaires des stations de ski françaises.