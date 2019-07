publié le 18/07/2019 à 00:25

Depuis lundi, un cycliste fait beaucoup parler de lui sur le Tour de France. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un coureur concourant sur la Grande Boucle, mais d'un vététiste pour le moins casse-cou. Le 15 juillet dernier, Valentin Anouilh a littéralement survolé le peloton à vélo, à environ 9 mètres du sol, lors de la 10ème étape entre Saint-Flour et Albi.

Une poignée de secondes en l'air, et un exploit qui a été vu par près de 1,5 million sur Facebook en seulement deux jours. Un buzz minutieusement préparé pendant six mois par le sportif de 19 ans et ses amis. "On s'est dit pourquoi pas faire un saut par-dessus le Tour de France", explique-t-il sur RTL.

"C'était du calcul surtout : 8,5 mètres, cela me paraissait bien pour sauter la route, sinon on est trop prêt des coureurs. Du coup, c'est un saut assez dangereux. Mais tout était calculé pour atterrir comme il faut", précise-t-il.

"C'est un truc de dingue"

Et à 12h34, sous les encouragements de ses copains, Valentin Anouilh s'élance vers la rampe construite pour l'occasion. Une prouesse technique aussi bien que sportive immortalisée sur les réseaux sociaux, et salué par les coureurs eux-mêmes.

"Dans le peloton, on les voyait rire, dire en anglais 'nice one' (bien joué)", raconte le jeune vététiste qui ne boude pas son plaisir "C'est trop bien de sauter des sauts énormes comme ça. C'est un truc de dingue"...