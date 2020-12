Réveillon du Nouvel an : Cyril Lignac livre ses cocktails favoris pour petits et grands

publié le 31/12/2020 à 10:52

C'est le grand soir. Après une année 2020 compliquée pour tout le monde, il est temps de tourner la page lors du réveillon de ce jeudi 31 décembre. Et comme chaque jour, Cyril Lignac répond aux questions des auditeurs recherchant un conseil pour réussir leur soirée. Cette fois-ci, il s'agit de trouver le bon cocktail pour accompagner l'apéritif, pour petits et grands.

"J'aime bien 50 cl de jus de pamplemousse, 3 cuillères à soupe de sirop de menthe, un peu de soda pour que ça pétille, ou une limonade", propose le chef pour les ados. La légère amertume du "Lagon bleu" pourrait déranger les enfants.

Pour séduire les plus jeunes, un "Punch des îles" sans alcool est possible. Il sera composé de jus de banane, de jus d'ananas, d'un jus de citron pressé, du jus d'orange et du fruit de la passion. Bien mélanger avec des glaçons. Évidemment, les adultes peuvent ajouter une dose de rhum (à consommer avec modération).

Pour les grands, c'est la fête donc il faut sortir le champagne. On vide une bouteille dans un grand récipient, on y ajoute 100 ml de liqueur de litchi, 100 ml de jus de citron, 100 ml de sirop de sucre de canne. On peut découper des morceaux de litchi pour les mettre dans le mélange, avec de la glace pilée, et laisser macérer avant de servir.