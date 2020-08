Les Landes : armagnac, foie gras et madeleines à l'honneur

publié le 18/08/2020 à 12:40

"RTL vous régale", c'est l'émission culinaire de votre été ! Chaque jour, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous emmènent faire le tour de France des régions, à la découverte des produits de notre terroir. L'occasion de rencontrer les artisans, maraîchers, restaurateurs et producteurs qui font toute l'année la fierté de leur région.

Pour cette émission, direction les Landes. Littoral océanique prisé par de nombreux Français comme destination de vacances, les Landes offrent également un océan de pins, une fois dos à la mer. Grand triangle de plus de 200 km de long, Théophile Gautier appelait cette région le "Sahara français". La terre était si pauvre que les vaches n'y avaient pas de lait. C'est Napoléon 3 qui entreprit un changement drastique, en ordonnant aux communes d'assainir et de boiser leurs terres. Et lorsque l'on quitte le littoral, Dax se dresse sur le chemin. Première ville thermale de France, Dax est traversée par l'Adour, fleuve du bassin aquitain, prenant sa source dans les Pyrénées et se jetant dans l'Atlantique.

Les Landes, c'est aussi une terre ou l'homme ne fait qu'un avec son terroir. Son foie gras, tiré d'un canard fermier élevé en plein air, bénéficie dans les Landes d'un Label Rouge et d'une IGP. Dans les Landes, on retrouve également le Pastis ; non pas l'alcool, mais bien une pâtisserie incontournable parfumée à l'anisette, au rhum à la vanille ou à la fleur d'oranger. Incontournable, tout comme l'Armagnac, plus ancienne eau-de-vie de vin, obtenue par la distillation de vin blanc. En dessert, arrêtez-vous à Dax pour ses madeleines, dont la recette est gardée secrète depuis plus de 4 générations...

L'évidence : le foie gras

Les canards sont élevés depuis l’antiquité, pour l’ornement, pour la production de chair et de foie gras. En Europe, La domestication et l’élevage du canard n’a pas eu lieu avant le Moyen Âge.

Une des spécialités des Landes, c’est un canard fermier élevé en plein air. Il bénéficie d’un Label Rouge et d’un IGP (indication géographique protégé), gage de qualité. Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous racontent l'histoire du foie gras, et toutes les astuces pour bien le choisir.

Le choix de Luana :

Luana Belmondo nous donne la recette de son foie gras au maïs.

Recette à retrouver sur le site de cuisine AZ.

L'ambassadeur : Jean Coussau, maître cuisinier de la Maison Coussau

À Magescq, la Maison Coussau est une institution, gardienne de l’esprit des Landes depuis près de 75 ans. Maître cuisinier de France, grand chef Relais & Châteaux, membre du Collège culinaire de France, Jean Coussau en est la figure tutélaire, 2 étoiles depuis 47 ans. Il voue une absolue fidélité aux produits du terroir des Landes.

le défi frigo :

Vous avez un ingrédient dans votre frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de panique ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette. A vous de les départager !



