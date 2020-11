Famille royale : la reine Elizabeth et le prince Philip fêtent leurs noces de fonte

publié le 20/11/2020 à 12:35

L'anniversaire est assez rare pour mériter d'être souligné et célébré autant que faire se peut en période de pandémie. La reine Elizabeth II d'Angleterre et son époux le prince Philip se sont mariés le 20 novembre 1947, et 73 ans plus tard, le lien est toujours solide entre la monarque de 94 ans et sa moitié de 99 ans.

Pour marquer le coup des noces de fonte, le compte Instagram officiel de la famille royal a partagé une photo du couple au château de Windsor, dans le salon appelé "Oak room" précise BFMTV. La reine et le duc d'Edimbourg sont assis sur un canapé et lisent une carte confectionnée par leur trois arrières petits-enfants Charlotte, Louis et George, les enfants du prince William et de Kate Middleton.

Selon Paris-Match, la photo a été prise il y a deux jours, mercredi 18 novembre, dans le château situé dans le Berkshire, où Elizabeth et Philip passent leur confinement à l'abri.