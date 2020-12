publié le 08/12/2020 à 11:11

Que serait un repas de Noël sans une bûche ? Même sans de grandes compétences en pâtisserie, le dessert immanquable en ces fêtes de fin d'année peut être fait maison, ce n'est pas si compliqué.



La base de la bûche, c'est le biscuit roulé. D'abord, prenez deux jaunes d'oeuf et trois oeufs entiers, ajoutez-y 135 grammes de sucre et faites monter. On incorpore 85 grammes de farine et on obtient la première pâte.

À côté, il faut monter en neige six blancs d'oeufs, auxquels on ajoute 85 grammes de sucre, en deux fois. On ajoute le tout à la première pâte. Mon astuce : acheter une plaque en silicone avec un rebord. On y étale bien la pâte avec la spatule et on met au four bien chaud, à 210 degrés, durant cinq minutes.

Au moment de démouler, il faut le faire directement sur un torchon mouillé. L'eau et la chaleur vont permettre au biscuit de conserver son humidité.

Enfin, on prépare une crème chantilly stracciatella. Il faut : 125 grammes de mascarpone, 25 cl de crème liquide, 65 grammes de sucre et des copeaux de chocolat. On l'étale directement sur le biscuit et on roule le tout délicatement avec le torchon ! C'est prêt, servez et savourez.