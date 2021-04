Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser une confiture de citres douce et parfumée

publié le 22/04/2021 à 10:46

Isabelle, qui vit à Lille, souhaiterait connaître une recette de "confiture de citres". Le citre ressemble à une pastèque, sauf que ça ne se mange pas cru. Cela pousse dans les champs, notamment dans la Drôme et en Isère. Les "anciens" le cuisinaient en confiture pour le garder l'hiver et le déguster sur une bonne tartine de pain ou un fromage blanc. C'est une confiture délicieuse, un peu liquide.

On épluche le citre, on enlève les pépins à l'intérieur et la peau. On coupe un kilo de chair en petits dés. Ensuite on met 450g de sucre, on le laisse macérer la veille avant de le mettre en cuisson. Ajoutez de la vanille, de la cannelle ou de la badiane ou des agrumes lors de la cuisson. On laisse cuire un bon moment : bien 2-3 heures tout doucement. On va alors voir apparaître ce mélange liquide. Soit on laisse les morceaux avec le liquide dans les pots de confiture ou on les mixe pour une marmelade.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.