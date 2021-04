Les conseils de Cyril Lignac pour une pâte brisée salée et sucrée pour vos plats

publié le 23/04/2021 à 11:30

Comment cuisiner une pâte brisée pour les pâtisseries ? Une pâte brisée on s'en sert naturellement pour les quiches, les tartes salées. Mais depuis un petit moment, on l'utilise aussi en pâtisserie . Il faut 180g de farine, 90g de beurre, une pincée de sel ou de fleur de sel et 30 mml d'eau froide. Une heure avant de démarrer la pâte, on sort le beurre du frigo, on le coupe en petits dés. On mélange la farine, le sel et le beurre. Soit on le met dans un robot, soit on le sable avec ses mains. On va avoir la base de notre pâte croustillante.

Ensuite, on mélange la pâte et on la laisse reposer 30 minutes dans un torchon. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 210 degrés, puis on étale la pâte dans le moule. On la pique bien et on la cuit 25 minutes à 210 degrés. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien colorée et bien dorée. Si on veut personnaliser cette pâte, une fois qu'on l'a terminée, on peut ajouter des herbes (romarin, du persil, du thym). Sinon des épices comme du piment d'Espelette, de la cardamome, du paprika, pour twister notre préparation et notre plat.

Si on veut une pâte sucrée, on ajoute 25g de sucre et des zestes d'agrumes (citron ou orange). Pour la pâte brisée sucrée, on prend 250g de farine, 150g de beurre, 95g de sucre glace, 30g de poudre d'amande, un œuf et une pincée de sel.

