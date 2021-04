Les conseils de Cyril Lignac pour des cornes de gazelle "allégées", mais gourmandes

publié le 26/04/2021 à 11:07

Aurélie, qui habite en région parisienne, aimerait "une recette moins lourde de cornes de gazelle", "pas forcément light mais un peu plus légère".

Pour faire la pâte, il vous faut 250g de farine à laquelle on ajoute 1 cuillère à soupe de miel, un demi-œuf battu dont on récupère que la moitié, 3 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin, 20g de beurre pommade, une pincée de sel et une cuillère à soupe d'eau tiède. On pétrit à la main puis on laisse reposer 30 minutes.

Pendant ce temps on prépare la farce avec 125g de pâte d'amandes, une bonne cuillère à soupe de beurre pommade. On mélange et on ajoute de la fleur d'oranger ou de l'eau de rose. On pétrit puis on reprend la pâte qu'on étale assez finement. On met du mélange de la pâte d'amandes au milieu, on plie les côtés l'un sur l'autre, et ensuite avec une roulette je fais le tour et je pince avec les doigts pour former la corne de gazelle. On met au four pendant 10 minutes à 180 degrés. On peut ajouter du sésame, des petites amandes pour une matière un peu plus croustillante que la normale.

