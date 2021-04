Les conseils de Cyril Lignac pour des fruits confits et comment bien les conserver

publié le 27/04/2021 à 10:34

Francine a une envie de faire des fruits confits. Elle aimerait savoir quel type de fruits choisir, le matériel à utiliser pour la recette et des astuces pour les conserver.

Cyril Lignac précise que les fruits confits représentent beaucoup de travail : c'est au moins entre 6 et 10 jours pour les confire. La première étape, c'est de choisir des fruits, comme l'ananas, les écorces d'orange, le kumquat, des fruits qui se coupent. On prend 500g de fruits, on les coupe et on les ébouillante pendant 1 minute. Cela va ainsi casser la fibre qui va lui permettre ensuite d'accueillir le sucre.

En deuxième étape, on met 250g de sucre à bouillir avec 30cl d'eau. Une fois que ça bout, on ajoute les fruits qu'on laisse frémir tout doucement pendant 2-3 minutes. Quand c'est bien chaud, on coupe le feu et on laisse confire 24h. Ensuite, on répète l'opération 3-4 fois pour bien que le fruit donne son jus au sirop et que le sirop rentre dans le fruit. On fait cela sur 4-5 jours et pour terminer on rajoute encore du sucre, 250g, on laisse confire une dernière fois. On sort les fruits de la préparation et on les met dans des bocaux.

