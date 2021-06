Les conseils de Cyril Lignac pour une salade de pâtes originale au pesto rosso

Annie vit à Valence et "aimerait préparer un plat d'été facile et convivial qui peut se faire à l'avance".

Cyril Lignac lui propose donc de réaliser une recette de pesto rosso. On prend 125g de tomates séchées que l'on va mixer avec 20g de poudre d'amande, une petite gousse d'ail, 50g de parmesan, un peu de basilic. On mixe tout cela avec de l'huile d'olive.

On cuit des pâtes à l'avance, ainsi on se fait une petite salade de pâtes, mais on ne les met pas au frigo. Ensuite, on roule les pâtes dans ce pesto. On ajoute quelques billes de mozzarella ou une boule de Burrata au milieu, un filet d'huile d'olive, des légumes d'été comme des courgettes violon et "le tour est joué".

