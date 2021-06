Les conseils de Cyril Lignac pour des courgettes farcies avec une sauce à la ricotta

publié le 03/06/2021 à 10:27

Christian de Troyes aimerait savoir comment réussir la cuisson de ses courgettes farcies.

Soit on prend des courgettes rondes que l'on vide complètement. On les cuit 1 à 2 minutes dans l'eau bouillante salée, puis on les met ensuite dans l'eau glacée. Pour les courgettes traditionnelles, on les épépine, on les laisse crues car elles vont cuire avec la farce dans le four.

On préchauffe le four à 200 degrés. On fait revenir un oignon, de l'ail, de la viande hachée (moitié veau, moitié bœuf), de la sauce tomate, du basilic et on laisse mijoter. Ensuite on le met au cœur de notre courgette avec un peu de chapelure et du beurre demi-sel, puis on enfourne. On prend ensuite de la ricotta fraîche qu'on met dans un bol avec du sel, de l'huile d'olive, du piment d'Espelette et des zestes de citron jaune. Et, lorsque les courgettes sortent du four, on y dépose un peu de cette ricotta et cela donne un mélange harmonieux.

