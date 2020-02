VIDÉO - Un fromager italien invente la mozzarella fourrée au Nutella

publié le 20/02/2020 à 20:11

C'est en quelque sorte la nouvelle pizza à l'ananas. Depuis une semaine, la petite fromagerie italienne Semeraro, située dans la région des Pouilles au sud de l'Italie, propose à ses clients un met sucré-salé inédit qui divise : une boule de mozzarella avec du Nutella à l'intérieur. Après le lancement du burger au Nutella dans la chaîne de fast-food McDonald's, c'est une preuve de plus que la popularité de la célèbre pâte à tartiner ne faiblit pas.

Comme le confie Rosita Semeraro, la fille du propriétaire, au journal italien Corriere Della Sera, la fromagerie n'en est pas à son premier fait d'arme en matière de cuisine fusion. "Nous avons toujours aimé expérimenter depuis que nous sommes ouverts", raconte-t-elle. "Nous avons commencé avec une mozzarella fourrée au jambon et au thon. Puis, nous avons créé des mozzarellas avec des tomates et du basilic ou avec des tomates et de l'origan, selon les saisons. Celle avec le Nutella est certainement la plus innovante".

Sacrilège ou pépite gustative ? Sur les réseaux sociaux, la recette fait débat. D'après Rosita Semeraro, certains n'hésitent pas, en tout cas, à venir de "très loin" pour acheter leurs produits. "La demande en mozzarella fourrée au Nutella est notamment très forte", insiste-t-elle.

> Così si prepara la mozzarella (ancora calda) con la Nutella