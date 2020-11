Confinement : 6 recettes succulentes pour sublimer vos restes de pâtes

publié le 22/11/2020 à 11:02

Que serait notre confinement sans les pâtes (avec ou sans gluten) ? De toutes les tailles, de toutes les formes, elles sont l'un des aliments les plus consommés en France. Si elles sont rapides à cuire, il est parfois difficile de savoir trouver la quantité exacte à cuisiner.

On se retrouve donc avec des restes... Vous savez la "plâtrée" ou le petit bol, qu'on regarde ensuite d'un coin de l'œil dans le frigo en se disant : "Je le mangerai une autre fois". Les jours passent, "l'autre fois" ne vient pas et voici vos pâtes toutes racornies et sèches.

Avant d'arriver à ce stade, vous pouvez les utiliser pour un nouveau plat. Cette sélection, garantie sans ketchup (la base pour des restes de pâtes), devrait vous guider pour trouver la recette qui vous fera plaisir.

Que ce soit dans une frittata, une soupe et en salade, ces recettes sont rapides, accessibles et pourront vous éviter le gaspillage alimentaire.

1. En gratin pour un moment délicieux

Cyril Lignac dévoile deux astuces pour sublimer vos gratins de pâtes et donc vous régaler. Pour la première, on met dans une poêle le beurre et la farine pour faire un roux. On ajoute du lait de manière à obtenir une béchamel.

Pour donner un peu de peps, on ajoute de la moutarde à l'ancienne. Ensuite, on saupoudre de fromage râpé : gruyère, comté ou même du fromage de chèvre ou de brebis. On fait fondre le tout avant d'ajouter les macaronis à l'intérieur. On mélange et détend avec du lait si c'est trop épais.

Pour le deuxième gratin de pâtes, on prend une échalote qu'on cuit avec de l'huile d'olive avant d'ajouter de la saucisse, de la sauce tomate et un petit bouquet de basilic. Cela donne une sauce légèrement piquante. On cuit ensuite les pâtes et on les met à mi-cuisson dans la sauce tomate pour qu'elles finissent de cuire.



L'amidon fait ainsi épaissir la sauce tomate. On verse directement le tout dans le plat avec du parmesan râpé ou de la chapelure et on met au four pour avoir le côté croustillant. Cela donne plutôt un gratin d'été.

2. En salade, pour penser à l'été

Pour faire une salade de pâtes, il faut que vos restes de pâtes soient natures. Faites-vous plaisir et mélangez par exemple, de la mozzarella, des tomates cerises à des légumes de saison comme la citrouille, des poireaux, des endives ou du céleri.



Vous pouvez aussi ajouter selon votre convenance du tofu, des dés de jambon, ou des morceaux de poulet grillés, ou encore des miettes de thon. Voyez cette salade comme une toile blanche qui n'attend que votre talent (que vous soyez cordon-bleu ou non) pour devenir un chef-d’œuvre.

3. En frittata, pour un plat fondant

Plat traditionnel de l'Italie qui ressemble à une omelette, la frittata est idéale pour un dîner ou un déjeuner qui se prépare rapidement et ne vous coûte pas un bras.



Pour faire une fritatta avec des pâtes, comme le conseille le blog Italian Made, il faut mélanger vos restes de pâtes à votre préparation faite avec 4 ou 5 œufs, une pincée de sel et de poivre et une généreuse poignée de parmesan.

4. En galette, pour épater la galerie (en visio)

Cette recette sort des clous et est proposée par le blog d'Alter Gusto. "Dans un récipient, mélanger le fromage à la crème avec l’œuf, le jambon, le parmesan et les champignons.



Ajouter les spaghettis. Mélanger soigneusement", peut-on lire dans les premières étapes. Il est d'ailleurs précisé de réaliser le mélange "avec les mains" pour que cela soit plus simple. Après la cuisson au four, dégustez et ne manquez pas de dévoiler votre réussite à vos proches avec des photos ou des appels en visio.

5. En flan, pour un plat tout en douceur

Une recette végétarienne qui vous donne encore une occasion d'utiliser vos restes de pâtes d'une manière originale. Selon la recette proposée sur le blog de La tendresse culinaire, il faut ajouter deux œufs entiers à vos pâtes natures ou assaisonnées, des oignons, des poivrons. Il vous suffit ensuite d'ajouter tout cela dans un moule beurré et de l'enfourner pendant 40 minutes.

6. En soupe, pour réchauffer votre cœur

Rien de plus simple pour réussir ce petit plat. Une fois que votre soupe de légumes ou votre velouté de chou-fleur au curcuma est prêt à être consommé, ajoutez vos pâtes et mélangez bien pour qu'elles soient réchauffées.