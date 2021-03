Les conseils de Cyril Lignac pour réaliser des galettes de légumes

publié le 16/03/2021 à 10:35

Il est parfois compliqué de faire manger des légumes aux enfants, c'est pourquoi Aurélie a demandé l'aide de Cyril Lignac pour réaliser des galettes de légumes. Quels légumes choisir, comment cuire les galettes et quelles épices ajouter ? Le chef donne ses meilleurs conseils.

Pour la galette de légumes, il suffit simplement mélanger des légumes cuits à l’avance comme des pommes de terre en dés cuits à l’eau, des brocolis, des carottes ou encore des courgettes, indique Cyril Lignac. Une fois les légumes cuits, il faut les passer dans le presse-purée, précise le chef, puis y ajouter 40 grammes de crème liquide, 40 grammes de farine, 120 grammes de fromage coupés en cubes et râpé ainsi qu'un œuf et un jaune d'œuf.

On mélange le tout avant de mettre au frais, afin d'obtenir une petite patte. Dans une poêle à crêpe avec un peu d'huile d'olive, on étale la purée et on cuit la galette bien dorée. On peut accompagner les galettes d'un peu de viande hachée. Ça marche à tous les coups, assure le chef.

