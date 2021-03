publié le 10/03/2021 à 11:27

Sylvie habite Nice, et nous écrit : "Je vais commencer un CAP pâtisserie, et j’aimerais savoir quel type de four je dois acheter pour réussir mes gâteaux, mon four étant devenu fatigué et capricieux".



Quand on veut préparer une pâtisserie, il faut déjà s’équiper, et un four, c’est très important. Il faut privilégier un four à chaleur tournante, ventilé, avec une bonne pyrolyse pour le nettoyer de temps en temps. Après, ce n’est pas interdit de nettoyer son four à la main, mais une pyrolyse c’est tellement pratique.



Ce qu’il faut c’est un bon four pour faire des macarons, des brioches, et tout ce qui tourne autour de la cuisson. Et ensuite, il faut bien s’équiper, c’est-à-dire un robot, pour monter les blancs, préparer les pâtes, pour monter les chantilly, avec un fouet, un crochet, une feuille. Et des poches à douille sans oublier l’incontournable : les feuilles de papier silicone pour cuire. Avec cela, on ne peut rien rater.

