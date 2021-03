PIERRE HUSSENOT / MOOD4FOOD / FOODCOLLECTION VIA AFP

Crédit Image : PIERRE HUSSENOT / MOOD4FOOD / FOODCOLLECTION VIA AFP | Crédit Média : RTL | Date : 15/03/2021

Les conseils de Cyril Lignac pour ne plus louper sa brioche

publié le 15/03/2021 à 10:43

Il y a quelques semaines, Cyril Lignac partageait une recette de brioche bien moelleuse. Certains auditeurs de RTL, comme Nadine, ont tenté de la reproduire, sans succès : la mie s'émiette et le rendu final n'est pas filant. Le chef revient cette fois avec de nouveaux conseils, pour que la prochaine fournée soit la bonne.

Pour obtenir une bonne brioche, il faut bien pétrir la pâte, au moins dix minutes, avant de mettre le beurre. Cela lui permet de gagner en élasticité. Une fois le beurre ajouté, pétrir de nouveau pendant au moins cinq minutes. Une étape à ne pas négliger puisque le pétrissage donne le filant.

Lorsque la pâte de votre brioche est prête, laissez-la pousser, c'est à dire la laisser lever avant cuisson, suffisamment longtemps pour que la levure fasse son action. Résultat : une mie bien filée, qui ne s'émiette pas. Attention à ne pas oublier le pointage en laissant la pâte se reposer avant de la mettre au four.

La brioche par Cyril Lignac

Pour réaliser cette brioche, vous devrez tout d'abord mélanger 280 grammes de farine, 30 grammes de sucre, 6 grammes de sel fin et la levure de boulanger dans une cuve, avec le crochet. Ajoutez ensuite les trois œufs petit à petit afin d'obtenir une pâte homogène. Pétrissez un peu plus fort pour que la pâte se décolle des parois avant d'ajouter 225 grammes de beurre.

N'oubliez pas de pétrir votre pâte une nouvelle fois avant de la réserver à température ambiante pendant une heure. Divisez ensuite en boules et placer au frais pendant 12 heures. Une fois passé ce délai, faites pousser les brioches sur une plaque dans un four chauffé à 30°C puis éteint pendant 25 minutes. Sortez-les ensuite pour monter le four à 165°C. Enfin, enfournez pendant 20 minutes.