Les astuces de Cyril Lignac pour un gratin aux endives au Maroilles

Franck vit à Pau, a écrit un message à RTL : "Moi l’enfant des Hauts-de-France, je suis né à Liévin, j’ai goûté aux endives au gratin, plat typique de là-haut que je n’appréciais pas du tout. Pourtant, je n’étais et je ne suis toujours pas difficile au sujet de la nourriture. Quand ma maman nous faisait ses repas, j’étais certain de peu manger."

Plusieurs astuces pour faire des endives. La première, avec la pointe du couteau retirez le cœur amer au bas de l’endive. Ensuite, faites-les revenir dans une poêle avec du beurre. Colorez-les pour les caraméliser un petit peu. Mettez-les dans une casserole et versez un bouillon de légumes dessus. Cuisez les endives avec ce bouillon, 5 minutes pour les attendrir.



Posez-les sur un petit torchon et roulez-les avec le jambon. Laissez-les poser tranquillement, et faites votre béchamel à côté. Pour faire une béchamel, il faut 30 grammes de beurre, du sel et 30 grammes de farine. Cuisez-les avec 40 centilitres de lait, cela donne une onctueuse béchamel. Pour y apporter de la gourmandise, ajoutez hors du feu, un jaune d’œuf et de la crème.



Prenez du Maroilles, un fromage qui sent un peu certes, mais qui n’est pas aussi fort en bouche, et qui est très délicat. Mélangez à la béchamel, et gardez-en de côté et coupez-le en petits dés. Dans le plat à gratin, versez la béchamel, déposez les endives, recouvrez de béchamel et déposez des petits morceaux de fromage. Le tout au four, à 200% pendant 20 minutes.



