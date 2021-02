Les astuces de Cyril Lignac pour un savoureux poulet à la marocaine

publié le 03/02/2021 à 09:43

Comment cuisiner un bon poulet à la marocaine. Cyril Lignac reconnaît que c'est très difficile, car "la cuisine marocaine, c'est la cuisine des mamans, il y a donc 1.001 manières de la faire".

Pour un poulet à la marocaine selon Cyril Lignac, il faut d'abord préparer une marinade avec de l'ail, du poivre, du sel, du gingembre, du curcuma en poudre, de la coriandre et du persil haché, du jus de citron et de la pulpe de citron confit et de l’huile d’olive. On peut aussi ajouter du ras el-hanout. Il faut ensuite badigeonner le poulet fermier dedans et à l’intérieur, puis le laisser une nuit au frais.

Le lendemain, cuisez-le dans une marmite pendant une heure. Caramélisez le poulet quelques minutes au four et faites réduire la préparation avec des oignons et laissez-les caraméliser. Servez avec des olives vertes et citrons confits. Vous pouvez aussi ajouter des foies de volailles dans la sauce.



