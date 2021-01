publié le 05/01/2021 à 11:45

Pour réaliser de délicieuses madeleines, rien de plus facile ! Commencez par faire fondre 80 grammes de beurre, à laisser de côté. Mélangez ensuite 2 œufs avec 60 grammes de sucre, battez-les bien. Vous pouvez, si vous le désirez, ajouter un petit zeste de citron, ou de la fleur d'oranger pour relever le tout.

Ajoutez une petite cuillère de lait pour obtenir un peu de moelleux ainsi que 130 grammes de farine. Mélangez bien et versez un sachet de levure chimique comme dans un cake et terminez avec le beurre fondu.

Prenez ensuite un moule à madeleines et beurrez-le puis farinez-le. Avec une poche à douille, remplissez aux 3/4 le moule. Tapotez bien et il ne reste plus qu'à cuire les madeleines à 200 degrés, ce qui va donner un choc thermique.

Dernière astuce, baissez votre four à 170 degrés, ce qui va permettre de créer la fameuse petite bosse tant recherchée.