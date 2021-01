Cyril Lignac partage sa recette de panettone pour un bon petit déjeuner

publié le 01/01/2021 à 10:58

Pour bien commencer cette nouvelle année, Aurélia, qui habite à La Grande-Motte, dans l'Hérault, aimerait préparer un bon petit déjeuner en famille. Ce qui lui ferait plaisir, c'est de déguster du panettone maison. Cyril Lignac nous livre sa recette.



Il faut savoir que le panettone est né en Italie. C'est une pâtisserie qu'on adore qui est arrivée jusqu'en France. C'est le gâteau traditionnel des Italiens de la Lombardie et du Piémont. Et c'est vraiment le gâteau moelleux. Nous, en France, on pourrait appeler cela une brioche.

Pour le préparer, c'est un peu fastidieux. On prend un bol de robot avec le crochet, on met 250 grammes de farine, un sachet de levure de boulanger - on va demander au boulanger de la levure biologique. On la mélange avec un tout petit peu d'eau pour la détendre. On verse à l'intérieur de la farine avec le sucre, 120 grammes de beurre coupé en petits cubes, 4 œufs et une pincée de sel. On pétrit, ça nous fait une pâte. On pétrit pendant 10 minutes il faut qu'elle soit bien élastique et qu'elle se décroche du crochet. Ensuite, on la dépose dans un endroit chaud. Comme la brioche, elle va pousser.

Une fois qu'elle a bien poussé. On la "dégaze" avec la main. Et là, on y ajoute de l'orange confite, du cédrat, des raisins secs, des pépites de chocolat. Ensuite, on façonne la boule, on beurre dessus, on l'entaille pour faire le son petit décor. On la relaisse gonfler une bonne heure et ensuite, on la cuit au four. Alors, il y a deux cuissons. Il faut vraiment qu'elle soit bien développée. On l'incube pendant 10 minutes à 180 degrés pour faire la croûte et ensuite on baisse à 150 degrés pendant 40 minutes.

Nappez-le de confiture

Et puis ensuite, je mets un petit peu de beurre, un petit peu de miel et on la conserve dans un petit torchon. On peut mettre du sucre dessus et des petits morceaux de sucre et on la mange. C'est moelleux. On peut le napper de confiture - plutôt abricot - ou saupoudrer d'un peu de cacao aussi. On peut aussi mettre des fruits secs, donc de la noisette, de la pistache, des noix. Après, vous y mettez ce que vous voulez et vous le customisez à votre manière. Pour le conserver, on le met dans un petit torchon et à l'extérieur, pas dans le frigo - surtout pas dans le frigo !