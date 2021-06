Euro 2021 : 3 infos à savoir sur la Hongrie, deuxième adversaire des Bleus

Willi Orbán et Loïc Nego lors du match de barrage de l'Hongrie contre l'Islande le 12 novembre 2020 à Budapest.

publié le 08/06/2021 à 07:35

Sur papier, il s'agit de l'adversaire le plus abordable de ce groupe F. Aux côtés des géants allemands, français et portugais, les Hongrois risquent d'avoir du mal à tirer leur épingle du jeu. Ils affronteront les Bleus le samedi 19 juin (15h) à Budapest, après un premier match face au Portugal quatre jours plus tôt.

À quelques minutes près, les Hongrois ne participeraient même pas à cet Euro. Quatrième du groupe E lors des éliminatoires de la compétition, la sélection a dû disputer deux matchs supplémentaires de barrages. Vainqueurs face à la Bulgarie (3-1), ils se sont ensuite imposés in extremis contre l'Islande (2-1), menés jusqu'à l'égalisation à la 88ème minute puis avec un but victorieux dans le temps additionnel du jeune Dominik Szoboszlai.

Lors de leur premier match de préparation à l'Euro, l'Hongrie s'est imposé par la plus petite des marges face à Chypre (1-0) dans un match au cours duquel le sélectionneur italien Marco Rossi a effectué un grand nombre de changements pour faire tourner son effectif. Les Hongrois n'ont pas encore perdu en 2021, avec deux victoires en matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 face aux modestes sélections de Saint-Marin (3-0) et d'Andorre (4-1) et un match nul contre la Pologne (3-3).

1. Le joueur à suivre : Willi Orbán

Arrêter Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann mais aussi Cristiano Ronaldo avec le Portugal et Thomas Müller côté allemand : la tâche de la défense hongroise s'annonce quasi-impossible. Pour l'accomplir, il faudra miser sur de grandes performances de Willi Orbán. Né en Allemagne, le défenseur central a joué avec les espoirs de la Mannschaft avant de choisir, en 2018, de représenter le pays d'origine de son père.

Depuis 2015, il défend les couleurs du RB Leipzig, dont il est devenu capitaine en 2018. Nommé dans l'équipe de l'année en Bundesliga en 2018-2019, il fut le quatrième joueur de champ le plus utilisé par son entraîneur lors de cette saison 2020-2021, aidant son club à terminer meilleure défense d'Allemagne avec seulement 32 buts encaissés en 34 matchs.

En sélection, il retrouvera son coéquipier Péter Gulácsi, gardien de but, mais devra faire sans Dominik Szoboszlai, 20 ans, lui aussi joueur au RB Leipzig et grand espoir du football hongrois qui n'a plus foulé les pelouses depuis décembre 2020, gêné par des soucis aux adducteurs.

2. Les 26 joueurs sélectionnés

Pour disputer cet Euro 2021, Marco Rossi a convoqué la liste suivante :

Gardiens (3) : Péter Gulácsi (RB Leipzig), Dénes Dibusz (Ferencváros), Ádám Bogdán (Ferencváros)

Défenseurs (8) : Gergo Lovrencsics (Ferencváros), Endre Botka (Ferencváros), Ádám Lang (Omonia Nicosia), Ákos Kecskés (Lugano), Attila Fiola (Fehérvár), Willi Orbán (RB Leipzig), Attila Szalai (Fenerbahçe), Bendegúz Bolla (Fehérvár)

Milieux (8) : Loïc Négo (Fehérvár), Ádám Nagy (Bristol City), László Kleinheisler (Osijek), Dávid Sigér (Ferencváros), Dániel Gazdag (Philadelphia Union), András Schäfer (Dunajska Streda) Tamás Cseri (Mezokovesd), Filip Holender (Partizan Belgrade)

Attaquants (7) : Ádám Szalai (Mayence 05), Roland Sallai (Fribourg), Nemanja Nikolić (Fehérvár), Kevin Varga (Kasımpaşa), Roland Varga (MTK Budapest), Szabolcs Schön (FC Dallas), János Hahn (Paks)

3. Les performances contre la France

Les 26 Bleus de Didier Deschamps découvriront la sélection hongroise pour la première fois, alors que les deux nations ne se sont pas affrontées depuis le 31 mai 2005, lors d'un amical remporté 2-1 par la France avec Raymond Domenech sur le banc et des buts de Djibril Cissé et Florent Malouda.



La France a affronté et battu deux fois l'Hongrie lors de phases de poules de Coupe du monde : 3-1 en 1978 puis 3-0 en 1986.

> 🇫🇷FRANCE 2➖1 HONGRIE🇭🇺 2005