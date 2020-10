Cyril Lignac : en salade ou en purée, comment cuisiner de savoureux artichauts

publié le 26/10/2020 à 11:30

Comment bien cuisiner les artichauts ? Voilà une question que se posent de nombreux passionnés de cuisine et à laquelle répond Cyril Lignac. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs saisons différentes avec ce légume.

De septembre à novembre, il faut privilégier l'artichaut de Camus, fleuron légumier de la Bretagne tandis que de décembre à février, il faut se tourner vers les petits artichauts violets de Sicile et de la Riviera, qui se cuisinent différemment.

En ce qui concerne les petits violets, deux solutions s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez les éplucher puis les couper cru ensuite, de manière fine, pour vos salades en y ajoutant un peu de jus de citron, de l'huile, du sel et de la coriandre. Vous pouvez également les cuisiner à la barigoule en le coupant en petits morceaux et en les faisant revenir avec de l'huile d'olive et des des graines de coriandre. Déglacez ensuite le tout avec un peu de vin blanc et vous vous retrouvez avec ces petits artichauts croquants.

Les artichauts peuvent également se cuisiner en purée. Pour cela, vous prenez vos cœurs d'artichauts et les faîtes cuir dans de l'eau. Mixez-les ensuite avec une légère touche de jus de citron et rajoutez-y des petites épices comme la vanille ou de la cannelle. Vous pouvez accompagner la purée d'artichauts avec beaucoup de plats de poisson ou de viande, comme les côtelettes d'agneau.