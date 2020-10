Cyril Lignac vous dévoile ses meilleures recettes de coquilles Saint-Jacques

publié le 27/10/2020 à 11:30

Alors que les coquilles Saint-Jacques font leur retour sur les étals, on vous révèle comment les servir et avec quoi les accompagner. C'est vraiment un produit de saison alors il est important de les choisir made in France car il y a des pêcheurs qui se battent pour les ramener.

La première chose à faire quand on va chez le poissonnier, c'est de demander des coquilles Saint-Jacques ouvertes. Il faut ensuite la "décoquiller", c'est-à-dire de garder la coquille et la noix à l'intérieur. Je les accompagne ensuite d'une petite fondue de poireaux avec un petit peu de beurre demi-sel de Bretagne.

Il faut donc faire revenir les coquilles Saint-Jacques et les poivrer. On les colore juste et ajoute la fondue de poireaux au fond de la coquille. On les dépose simplement caramélisées, mais pas cuites, et on les remet doucement au four. L'association Saint-Jacques-poireaux est alors fantastique.

En carpaccio avec des zestes de citron

Vous pouvez aussi les cuisiner en carpaccio, crues. C'est délicat, doux et suave avec simplement de l'huile d'olive, du citron et des zestes de citron déposés dessus. On y ajoute du sel et du poivre et je fais simplement chauffer l'assiette au four avant d'y déposer les coquilles Saint-Jacques en fines lamelles qui seront ainsi délicieusement tièdes.



