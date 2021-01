Cyril Lignac partage sa recette pour une tarte au sucre savoureuse

publié le 12/01/2021 à 11:50

Guy de Saint-Jean Les Longuyon en Meurthe et Moselle demande au chef Cyril Lignac une recette de tarte au sucre simple et bonne.

Pour Cyril Lignac il y a plusieurs façons de réaliser une délicieuse tarte au sucre. Ca peut être une tarte avec une pâte brisée que l’on saupoudre de sucre et de noisettes de beurre juste avant de la cuire au four. Ou alors, il est possible de réaliser la tarte au sucre comme une brioche avec du sucre dessus. Pour cela, le chef conseille de mélanger dans la cuve d'un batteur : 300 grammes de farine, 10 grammes de sucre et une pincée de sel. Ensuite, après avoir creusé un puit dans la préparation, il faut y verser 8 grammes de levure boulangère sèche, 20 ml de lait tiède ainsi que deux oeufs entier avant de mélanger le tout.

Ensuite, Cyril Lignac ajoute du beurre mou à température avant de former une boule avec la pâte. Il est conseillé de la laisser reposer sous un film protecteur pendant deux heures à 28 degrés.

Quand les deux heures sont écoulées, il suffit d'étaler et de dégazer la pâte, avant de reformer une boule et de l'étaler à 1 cm d'épaisseur sur une plaque dans un cercle de 28 cm. Il faut de nouveau laisser la pâte pousser une heure à l'air libre.

Ensuite, mélangez 2 cuillères de crème avec un oeuf. Puis formez des trous à une phalange pliée dans la brioche, nappez la brioche, puis versez le mélange dans les trous. Pour finir, saupoudrez la préparation de vergeoise ou de sucre cassonade, ajoutez 40 grammes de morceaux de beurre un peu partout. Enfin, enfournez la brioche au sucre 25 minutes à 190°C.



