Cyril Lignac partage sa recette du canard laqué

publié le 11/01/2021 à 09:58

Emmanuelle, du Charrin dans la Nièvre, voudrait cuisiner un canard entier mais pas à l'orange : le chef de renom Cyril Lignac lui conseille un canard laqué.

Il conseille de prendre un canard de Challans. Plongez le canard entier bridé dans une casserole d'eau bouillante pendant une demi-heure puis lavez, essuyez et séchez. Ensuite, il faut préparer une marinade : 1 cuillère à soupe de 5 épices (poivre de sichuan, badiane, cannelle, clou de girofle et fenouil), 4 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de miel acacia, 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 1 cuillère à soupe de fécule de maïs. Ajouter un bouillon et un trait d'huile de sésame avant de filtrer.

Ensuite, déposez le canard dans un plat, badigeonnez le avec le marinade et laissez une demi journée au frais. Il faut ensuite huiler le plat, cuire 1h30 au four à 150°C, tout en le renappant de temps en temps pour que la viande caramélise.

Le canard doit être croustillant. Lorsque la cuisson est terminée, il faut ensuite le couper en fines lamelles. Vous pouvez le servir avec des crêpes, des légumes en bâtonnets, et une sauce hoisin. C'est une sauce sucrée salée acidulée à base de haricots de soja fermenté.