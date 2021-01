publié le 08/01/2021 à 11:26

"Pour un repas de famille le dimanche, puis-je mêler dans une cassolette des noix de saint-Jacques, du boudin blanc et du ris de veau ?", s'interroge une auditrice de RTL.

Le principe de la cassolette est souvent un produit dans une sauce à la crème. Sauf qu'on ne peut pas mélanger ces trois ingrédients sinon on va s'y perdre. Donc je propose de choisir, et choisir c'est renoncer. Voici deux recettes séparées.

La noix de Saint-Jacques fonctionne très bien avec une fondue de poireaux. On fait une tombée de poireaux qu'on peut crémer, on cuit les coquilles Saint-Jacques juste à côté dans la poêle puis on les remet dans la coquille et on les réchauffe au four.

À la rigueur, on peut mélanger boudin blanc et ris de veau car on a deux textures différentes. On va aller chercher un condiment, par exemple un peu moutarde, avec des champignons de Paris, de la crème, des petits croutons et du vin jaune qui a un goût de noix très typique. On fait revenir les ris de veau, on blanchit le boudin blanc, on coupe tout. Puis on mélange en faisant revenir des oignons, on déglace avec ce vin jaune, on laisse réduire puis on ajoute les champignons de Paris, on crème et on laisse réduire tout doucement. On peut les mettre dans un petit feuilleté de bouchée à la reine.

Si vous aussi vous avez des questions à poser à Cyril Lignac, n'hésitez pas à le faire via RTL.fr ou par téléphone au 3210.