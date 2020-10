Cyril Lignac livre ses secrets pour réussir un gâteau marbré

publié le 07/10/2020 à 11:03

Comme chaque semaine, le chef Cyril Lignac répond aux questions cuisine des auditeurs, via le 3210 ou sur RTL.fr. Ce mercredi 7 octobre, Josiane, qui vit à Carnac, demande conseil au chef et cherche à savoir comment faire un gâteau marbré avec un joli marquage, pour un goûter d'anniversaire.

Pour confectionner ce dessert, cher à Cyril Lignac qui a appris à le faire avec sa mère, il faut préparer deux pâtes : une à la vanille et une autre au chocolat. Pour cela, on peut faire une seule et même pâte que l'on divise en deux et dans laquelle on va ajouter du chocolat ou du cacao.

Le secret pour bien faire un marbré est de déposer dans le moule à cake, bien beurré et fariné, d'abord la pâte à la vanille puis celle au chocolat. Ensuite, il faut descendre de bas en haut avec une cuillère pour faire un tourbillon à l'intérieur du cake et bien réussir son marbrage.

Autre astuce, il faut faire cuire votre marbré toujours à 165 degrés pendant 45 minutes et, pour qu'il soit bien moelleux, le faire la veille de la dégustation en le roulant dans du papier film. Mettez-le ensuite dans votre réfrigérateur pour qu'il reprenne de l'humidité et soit bien tendre.