Cyril Lignac livre ses astuces pour préparer une bonne pâte

publié le 01/09/2020 à 10:53

Les auditeurs de RTL peuvent désormais demander à Cyril Lignac des conseils pour réussir leurs plats, ou avoir des idées pour préparer un repas. Ce mardi 1er septembre, le chef vous explique quels types de pâtes choisir, et comment bien les préparer.

En pâtisserie, la pâte sablée est bien croustillante, friable et gourmande. Elle est idéale pour la tarte aux fruits notamment. C'est la pâte la plus facile à préparer. Il faut pour cela mélanger un jaune d’œuf, de la farine, un petit peu de sucre et d'eau. La petite astuce, c'est de la faire la veille, et de la laisser reposer au frigo. Le lendemain, sortez-la 15 à 20 minutes puis travaillez-là en l'étalant délicatement avec de la farine.

Si la pâte a réduit, c'est qu'elle a été travaillée trop vite. Il faut prendre son temps : on prépare, on repose, on étale, on repose. Puis on cuit à 150° le maximum de temps. Le beurre et la farine doivent permettre de la torréfier. Des zestes de citron, de la fleur d'oranger, de la vanille ou encore de la cannelle peuvent également y être ajoutés.

La pâte feuilletée, plus difficile à réaliser

La pâte feuilletée, nécessaire pour réaliser des palmiers, des mille-feuilles, des galettes ou encore des bouchées à la reine, est plus compliquée à réaliser. Elle est composée de farine, de sucre et d'eau. Il faut faire une détrempe, une pâte assez ferme. On la coupe en quatre et on la laisse reposer. Puis on prend notre beurre qu'on tape entre deux feuilles de cuisson. Il faut enfin entamer le montage de la pâte, de préférence avec des tours simples.