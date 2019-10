publié le 01/10/2019 à 15:27

Avis aux gourmands : ce 1er octobre 2019 à lieux la journée mondiale du chocolat. L’occasion de se délecter d'une tablette de votre parfum favori. Et en matière de chocolat, il y en a pour tous les goûts. Blanc, au lait, noir, au caramel, au sel, aux fruits ... Si certains sont connus pour leurs différentes vertus, d'autres ont plus tendance à faire fonctionner à plein régime le secteur des soins bucco-dentaires.

Parmi les trois grandes familles de chocolat, c'est le noir qui a la meilleure réputation. Selon le médecin Michel Cymes, "plus le pourcentage de cacao est élevé, plus le chocolat est amer et meilleur il est pour votre santé". Il s'agit, en effet, d'un bon indicateur de la présence d'antioxydants, qui ralentissent le vieillissement des cellules. Mais le chocolat noir a un défaut, il est plus gras que ses camarades blanc et au lait.

Attention, si ces deux derniers sont moins gras, ils sont aussi plus sucrés. Ce qui favorise grandement leur côté addictif. Il ne faut pas s'en priver pour autant, mais, évidemment, il ne faut pas en abuser. Si vous hésitez entre les deux, le chocolat blanc reste le plus bénéfique pour votre corps, car il contient du calcium.

Enfin, comme le souligne Michel Cymes, qu'il soit blanc, noir, ou au lait, "le chocolat est calorique". Si vous en avalez 100 grammes, vous encaissez 550 calories, soit le quart de vos besoins quotidiens. À consommer donc avec modération, de préférence devant un bon film.