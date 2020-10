publié le 02/10/2020 à 10:22

Comme chaque semaine, le chef Cyril Lignac répond aux questions cuisine des auditeurs, via le 3210 ou sur RTL.fr. Alors que la météo se refroidit, Alice, auditrice parisienne, lui demande ce vendredi 2 octobre ses secrets pour une raclette réussie.

Dès qu'il fait froid, on est obligés d'y penser : la raclette fait plaisir à tout le monde. À la base : du fromage à raclette évidemment. Mais on peut aussi mettre du morbier, pour une saveur plus particulière, conseille Cyril Lignac.

Ensuite, on utilise tout ce qu'on veut, assure le chef. Pommes de terre cuites à l'eau, jambon blanc, de pays, viande de grison.... Cyril Lignac propose aussi de préparer des garnitures à côté. Par exemple, une poêlée de champignons à l'ail ou une salade verte avec une vinaigrette pour apporter un peu de fraîcheur.

Enfin, on peut aussi mettre des cornichons sur la table. Le chef propose ceux de la Maison Marc. Avec ça, c'est sûr, la saison de la raclette est lancée.