publié le 14/08/2019 à 12:57

C'était au départ un défi entre lycéens, mais qui a conduit à l'arrestation d'un homme. Des adolescents vosgiens ont voulu traquer des pédophiles potentiels sur Internet. Pour cela, ils se sont créés une fausse identité, celle d'une jeune fille de 16 ans, puis se sont connectés à un groupe de discussion en ligne.

Très vite, un homme engage la conversation et un rendez-vous est fixé. Le jour J, il se présente à Vittel, mais en guise de jeune fille, il tombe sur le groupe d'adolescents qui lui a tendu un piège. Sans violence, les lycéens intimident l'homme, et lui font promettre de ne plus entrer en contact avec des enfants.

Les adolescent ont également prévenu les gendarmes. Il s'avère que l'homme est instituteur dans les Vosges. Sur son ordinateur, les enquêteurs ont trouvé des dizaines d'images pédopornographiques. Laissé libre jusqu'à son jugement fin août, l'enseignant encoure un très probable licenciement de l'Éducation nationale.