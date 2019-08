Avène, l'eau thermale appelée à la rescousse des grands brûlés de Chicago

publié le 13/08/2019 à 08:33

Le 8 octobre 1871, alors que la nuit est déjà tombée sur Chicago, le ciel devient rouge et l’atmosphère irrespirable. L’immense brasier dévore tout sur son passage. Selon la théorie prédominante, "dans une étable, lors de la traite d’une vache, elle aurait donné un coup de sabot sur une lanterne, explique Marie-Ange Martincic, directrice des thermes d’Avène. Cela a certainement pris dans les lueurs de la nuit donc ça s’est embrasé vite. Et surtout à l’époque, on construisait en bois."

Chicago s'embrase. 300 morts, plus de 100.000 personnes sans foyer et d’innombrables blessés et brûlés."Il y a dû y avoir des états très critiques à soigner. On n’avait pas les techniques qu’on a aujourd’hui pour restaurer" la peau des brûlés, raconte Marie-Ange Martincic. Au milieu du chaos et des services de santé débordés, un homme, un certain Monsieur Devic, commercial par ailleurs, se souvient des bienfaits des eaux d’un petit village français.



"Monsieur Devic avait des ancêtres originaires de la vallée d’Avène. La station, déjà au XIXe siècle, faisait parler d’elle pour les rougeurs, les démangeaisons et, c’est vrai aussi, pour les cicatrices" selon la directrice des thermes. Le commercial américain décide donc de contacter les thermes d’Avène, de l’autre côté de l’Atlantique. "Il a écrit une lettre à la station thermale qui demandait de pouvoir acheminer des bouteilles jusqu’aux États-Unis, par bateaux à l’époque", selon la spécialiste.

L'État français décerne aux eaux d’Avène le statut d’intérêt public

À l’époque, les bouteilles d’eau ressemblent à des bouteilles de vin, en verre, sombre pour protéger le liquide des rayons du soleil, avec une grosse étiquette collée dessus. Sur les étiquettes d'époque, "tout est traduit en anglais, et ils ont même mentionné les indications pour se loger sur Avène, la température de la source, l’emploi en cure de boisson et une analyse de cette eau de source", détaille Marie-Ange Martincic.



Trois ans après l’incendie de Chicago, l’État français décerne aux eaux d’Avène le statut d’intérêt public. Aujourd’hui encore, la marque Avène est employée dans le traitement à long terme des brûlures et des effets nocifs de la radiothérapie.