et Thomas Prouteau

publié le 14/08/2019 à 11:58

Le corps sans vie de Nora a été découvert ce mardi 13 août dans la jungle malaisienne. Elle avait disparu dix jours auparavant, alors qu'elle venait d'arriver dans le pays asiatique avec ses parents pour y passer des vacances. Dès vendredi dernier, le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour "enlèvement" et "séquestration", a confirmé une source judiciaire auprès de RTL.

Mais à ce stade, aucun élément ne permet de confirmer la thèse d'un enlèvement ou d'une séquestration. L'ouverture de l'enquête criminelle avec un champ large doit permettre de mener les investigations nécessaires à l'étranger. Le corps devait être autopsié ce mercredi 14 août.

Sur RTL, le grand-père de Nora, Sylvain Quoirin, ne croyait pas au moment de la découverte du corps à l’hypothèse d'une fugue : "Le scénario de la fille qui part de la maison et qui s'égare, je n'y crois pas. C'est en dehors de l'hôtel. C'est un grand espace entouré de grillages et de portes. Elle est au-delà de tout ça. Nora n'a absolument pas la capacité de faire les deux kilomètres. Ce n'est pas possible".

La police malaisienne a relevé des empreintes digitales sur le cadre d'une fenêtre de l'hôtel où a disparu la jeune fille. Mais elle n'a pas indiqué si elle savait à qui elles appartenaient. Plus de 350 personnes ont été mobilisées pour participer aux recherches avec le soutien d'hélicoptères, de chiens et de plongeurs. Les polices de Grande-Bretagne, d'Irlande et de France ont apporté leur soutien.