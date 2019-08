publié le 14/08/2019 à 11:35

Le hasard fait bien les choses dit l'adage, pourtant, le hasard rend l'existence du Landais Bixente Larralde bien difficile. Ce jeune homme, originaire de Mont-de-Marsan (Landes), porte exactement le même nom qu'un individu filmé en train de décapiter un coq vivant avec ses dents.

La vidéo est devenue virale et depuis sa vie est devenue un calvaire. À cause de cette homonymie, le Montois a reçu de nombreuses insultes et menaces de mort sur les réseaux sociaux, rapport le quotidien régional Sud-Ouest.

Au début, l'homme d'une vingtaine d'années a expliqué ne pas avoir compris la raison des insultes. Jusqu'à ce que plusieurs messages joignent le lien de la vidéo, qui permet à la victime de comprendre. Malgré une modification de son identité sur les réseaux sociaux, Bixente Larralde reçoit chaque jour des centaines d'insultes et de menaces de mort.

Il est revenu vivre chez ses parents

Certaines personnes ont même contacté son employeur pour lui demander de le licencier. Se sentant menacé, Bixente Larralde a décidé de retourner vivre chez ses parents. Il a déposé une main courante, et menace de porter plainte si les insultes et menaces se poursuivent.

L'auteur des faits, un champion de pelote basque originaire des Pyrénées-Atlantiques, est pour sa part poursuivi pour "acte de cruauté envers les animaux" après une plainte de la Fondation Bardot. Il est également la cible de menaces de mort et d'appels à la haine proférés sur les réseaux sociaux.