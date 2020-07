et Paul Turban

publié le 21/07/2020 à 12:53

Ce lundi 13 juillet, les agents de la douane ont contrôlé une camionnette venue de Slovaquie à destination de l'Espagne. À son bord, 98 chiots de 2 ou 3 mois. Le temps du contrôle, ils ont été confiés à la Société protectrice des animaux (SPA). Les petits chiens étaient affamés et déshydratés, selon une bénévole.

Par une chaleur de plomb et bien qu'il restait plus de 1.000 kilomètres à parcourir, les animaux ont été rendus au transporteur qui a repris la route. Les papiers vétérinaires étaient en règle et la saisie des animaux par les douanes était donc impossible. Selon la SPA, des chiots morts avaient pourtant été jetés en pleine nature au cours du périple.

Toujours selon l'association, ce seul transporteur effectue un tel voyage avec une centaine de chiots tous les 15 jours. La SPA dénonce "un odieux trafic", "dans des conditions épouvantables avec une mortalité effrayante."

En conséquence, l'association a lancé une pétition en ligne. Elle a recueilli plus de 13.400 signatures en quatre jours. Vous pouvez la retrouver en suivant ce lien.